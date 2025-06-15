Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nda arkadaşları ile Pusatlı Mahallesi'nde pikniğe giden 3 çocuk babası 65 yaşındaki Ali Şimşek'in vücuduna kene yapıştı.
Vücudundaki keneyi kendisi çıkaran Şimşek, bir süre sonra rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesine başvurdu.
Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şimşek'in cenazesi Pusatlı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de KKKA Şüphesiyle Bir kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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