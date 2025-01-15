Kayseri'de Kombi Projesi 13 Mahalleyi Kapsıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Kombi Projesi 13 Mahalleyi Kapsıyor

Büyükkılıç, 'Tesisat Sizden, Kombi Bizden' projesiyle ısınmada hava kalitesini iyileştirecek.

15.01.2025 12:47
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesine Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde 13 mahallenin dahil olduğunu duyurdu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesinin ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla hava kalitesinin iyileştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirildiğini belirtti.

Proje ile konutlarında katı yakıt kullanan vatandaşların daha çevreci bir yakıt olan doğal gaz kullanımını teşvik etmeyi amaçladıklarını aktaran Büyükkılıç, "Projenin kapsamını genişlettik. Kocasinan ilçemizde Argıncık, Fevzioğlu, Kayabaşı, Mithatpaşa, Talatpaşa, Uğurevler ve Yenidoğan mahallelerimizde, Melikgazi ilçemizde de Bahçelievler, Battalgazi, Esentepe, Esenyurt, Kazım Karabekir ve Yıldırım Beyazıt mahallelerimiz, kombi yardım kampanyamıza dahil oldu. Böylelikle kampanyamız, 13 mahalleye ulaştı." ifadelerini kulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Kombi Projesi 13 Mahalleyi Kapsıyor - Son Dakika

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