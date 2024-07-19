Kayseri'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan şüphelilerden biri tutuklandı

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Kayseri'de komşular arasından çıkan silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'taki 5 katlı apartmanda ikamet eden A.O.Ö. ve M.Ö'yü tabancayla vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan komşuları A.K. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda 17 Temmuz'da binaya çöp bırakma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, A.O.Ö. ve M.Ö'yü tabancayla yaralayan A.K. ve S.K. gözaltına alınmıştı.