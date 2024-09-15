Polis ekipleri KPSS\'ye geç kalan adaylar için seferber oldu

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Kayseri'de KPSS Ortaöğretim oturumuna geç kalan adaylar için polis ekipleri yardımda bulundu. Polis, sınava yetişmeye çalışan adayları ekip araçları ve motosikletlerle okullara taşıdı. Adaylar, polis araçlarından inip okullara koşarak kapılar kapanmadan sınav salonlarına girmeyi başardı.

"GENÇLERİMİZİN YANLARINDAYIZ"

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 15 Eylül 2024 tarihinde yapılan KPSS Ortaöğretim Sınavına giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.