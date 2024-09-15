Polis ekipleri KPSS'ye geç kalan adaylar için seferber oldu - Son Dakika
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Polis ekipleri KPSS'ye geç kalan adaylar için seferber oldu

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Kayseri'de polis ekipleri KPSS Ortaöğretim oturumuna geç kalan adaylar için harekete geçti. Adayları ekip araçları ve motosikletlerle sınava yetiştirmek için saniyelerle yarıştılar.

15.09.2024 15:16  Güncelleme: 16:08
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Kayseri'de KPSS Ortaöğretim oturumuna geç kalan adaylar için polis ekipleri yardımda bulundu. Polis, sınava yetişmeye çalışan adayları ekip araçları ve motosikletlerle okullara taşıdı. Adaylar, polis araçlarından inip okullara koşarak kapılar kapanmadan sınav salonlarına girmeyi başardı.

Kayseri'de KPSS Adaylarına Polis Desteği

"GENÇLERİMİZİN YANLARINDAYIZ"

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 15 Eylül 2024 tarihinde yapılan KPSS Ortaöğretim Sınavına giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Polis ekipleri KPSS\'ye geç kalan adaylar için seferber oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polis ekipleri KPSS'ye geç kalan adaylar için seferber oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • fatih mazlum: Motorun arkasina nasil oluyorsa kassiz bindirebiliyor polis dusup birsey olsa yaralansa hayati kayar 11 13 Yanıtla
  • sait turk: yani anlamıyorum her defasında arkadaş! erken gidin yahu! önemli bir sınav nasıl oluyorda herzaman, aynı sahneleri görüyoruz? 20 1 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Yolcuda neden kask yok 9 10 Yanıtla
  • Ömer Kocaman: daha sınava geç kalıyor lar 10 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Buda son zamanlarda yeni moda oldu .Bizde çok sınava girdik ama ne polis yardımı aldık ne jandarma.Zamanından önce kalkar gidersin.Sınav saatini beklersin...hepsi bu... 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven: polisin böyle bir görevi yok, sınava geç kalan aday sınav sorumluğunu alamamıştır... sınava girmesin... 9 0 Yanıtla
  • V. A.: Sanki atama yapıyorlarmış gibi.. 6 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: HER SINAVDA AYNI HIKAYE SINAVA GEC KALANIN KENDINE HAYIRI YOK KI 4 1 Yanıtla

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