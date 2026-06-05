Kayseri\'de Kundaklanan Kamyonlar Alev Alev Yandı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde kundaklandığı öne sürülen park halindeki 2 kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Mimarsinan Mahallesi Tomsu Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında iddiaya göre park halindeki 06 BVS 658 ve 38 HP 110 plakalı kamyonlar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu kontrol atına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı 2 kamyon kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.