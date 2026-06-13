Kayseri\'de LGS Adaylarına Polis Desteği

KAYSERİ'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava geç kalan adaylar için polis ekipleri seferber oldu.

LGS kapsamındaki sınava yetişmeye çalışanları, polis; ekip otoları ve motosikletlere alarak okullara götürdü. Araçtan inip koşan adaylar, sınav merkezine kapılar kapanmadan girmeyi başardı. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 13 Haziran 2026 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize sınavlarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.