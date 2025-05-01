Kayseri'de Maden Ocağında Göçük: 2 Yaralı

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Pınarbaşı ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki krom madeninde, saat 22.00 sıralarında işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu göçük altında kalan 2 işçi kurtarılarak, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.