Kayseri'de Mahsur Kalan Kedi Enkaz Altı Cihazıyla Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Mahsur Kalan Kedi Enkaz Altı Cihazıyla Kurtarıldı

Geniş Video İzle

Kayseri'de, baca boşluğuna sıkışan bir kedi, itfaiye ekiplerinin son teknoloji enkaz altı görüntüleme cihazı ile kurtarıldı. Ekipler kediyi başarılı bir şekilde kurtararak hayata döndürdü.

12.02.2025 11:36  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de mahsur kalan kedi enkaz altı görüntüleme cihazı ile kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, son teknolojiye sahip enkaz altı görüntüleme cihazı ile gerçekleştirdikleri kurtarma çalışmasında baca boşluğuna sıkışan bir kediyi hayatta tutmayı başardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, görev alanına giren her konuda büyük bir titizlikle hizmet veriyor. Doğal afetler, yangınlar, kazalar ve arama kurtarma operasyonları gibi çeşitli görevlerde 17 istasyon, 57 araç ve 322 personel ile ihtiyaç duyulan her bölgeye hızla müdahale eden Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, her durumda başarılı ve etkili bir hizmet sunuyor. Son olarak Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi üzerinde yaşanan ilginç bir olayda, bir kedinin baca boşluğuna düşmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın itfaiye teşkilatına kazandırdığı Enkaz Altı Görüntüleme Cihazı sayesinde, kedinin bulunduğu yer nokta atışıyla tespit edildi. Sonrasında kedinin sıkıştığı alan kırılarak başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yaramaz kedi özgürlüğüne kavuşurken, vatandaşlar da itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, 3-sayfa, İtfaiye, Kayseri, Güncel, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Mahsur Kalan Kedi Enkaz Altı Cihazıyla Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
16:30 Beşiktaş, Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı
16:19 Devlet Bahçeli, Özgür Özel’e teşekkür etti Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti
16:19 Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’den kalpli paylaşım Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım
16:17 Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum
16:09 Neslihan Atagül’ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
15:58 HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti
15:46 Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı
15:46 Hatay’da kuş gribi paniği Apar topar karantinaya alındı Hatay'da kuş gribi paniği! Apar topar karantinaya alındı
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 12:44:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Mahsur Kalan Kedi Enkaz Altı Cihazıyla Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.