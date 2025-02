Kayseri'de Mahsur Kalan Kedi Enkaz Altı Cihazıyla Kurtarıldı

Güncel

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Kayseri'de mahsur kalan kedi enkaz altı görüntüleme cihazı ile kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, son teknolojiye sahip enkaz altı görüntüleme cihazı ile gerçekleştirdikleri kurtarma çalışmasında baca boşluğuna sıkışan bir kediyi hayatta tutmayı başardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, görev alanına giren her konuda büyük bir titizlikle hizmet veriyor. Doğal afetler, yangınlar, kazalar ve arama kurtarma operasyonları gibi çeşitli görevlerde 17 istasyon, 57 araç ve 322 personel ile ihtiyaç duyulan her bölgeye hızla müdahale eden Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, her durumda başarılı ve etkili bir hizmet sunuyor. Son olarak Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi üzerinde yaşanan ilginç bir olayda, bir kedinin baca boşluğuna düşmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın itfaiye teşkilatına kazandırdığı Enkaz Altı Görüntüleme Cihazı sayesinde, kedinin bulunduğu yer nokta atışıyla tespit edildi. Sonrasında kedinin sıkıştığı alan kırılarak başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yaramaz kedi özgürlüğüne kavuşurken, vatandaşlar da itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.