Kayseri'de Mantar Tesisinde Yangın

Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kocasinan ilçesine bağlı Düver Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine Kayseri ve Nevşehir belediyesinin itfaiye ekipleri geldi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
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