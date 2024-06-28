Kayseri'de Mesleki Eğitim Çalıştayı başladı

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, "Bakanlık, mesleki eğitimi sadece bir genel müdürlük meselesi olarak görmüyor. Mesleki eğitim meselesini, Türkiye'nin kalkınmasının itici gücü olarak görüyor. Üretim kabiliyetlerimizin, nitelikli iş gücümüzün, rekabetin ve markalaşmanın önemli bileşenlerinden biri olarak görüyor." dedi.

Kayseri Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde birçok kurumun desteğiyle kentteki bir otelde düzenlenen "Kayseri Mesleki Eğitim Çalıştayı" başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Şamlıoğlu, 2 gün sürecek programda, mesleki eğitime ilişkin son derece kıymetli etkinliklerin gerçekleştirileceğini söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde mesleki eğitimin daha güçlü hale getirilmesi için çok önemli düzenlemelerin gerçekleştirildiğini belirten Şamlıoğlu, son dönemlerde yapılan çalışmalarla mesleki eğitimin bir noktaya geldiğini vurguladı.

Mesleki eğitim alanında yapılan çalışmalara değinen Şamlıoğlu, öğrencilerin nitelikli istihdamını artırabilecek yeni bir model kurduklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bazı platformlarda bu modeli paylaştığını aktaran Şamlıoğlu, şunları kaydetti:

"Sektör içi ve sektörel entegre okul modellerini kurmak istiyoruz. Nedir sektör içi okul? Normalde 3 bin 500 civarında okulumuz var. Bu okullarda alan öğretmenlerimiz, atölyelerimiz ve makine parkurlarımız var. Bazı okullarımızda makine parkurlarımız eksik, bazı okullarımızın da güncellenmesi bağlamında eksikliklerimiz var. O zaman dedik ki 'Biz işletmeleri neden okul olarak görmüyoruz?' Eğitim üretimle ilişkiliyse, üretimde eğitimle ilişkiliyse 'Eğitimde üretim, üretimde eğitim.' diyerek sektörün içinde okul açmaya karar verdik. Artık büyük işletmelerde, yeterliliği olan işletmelerde okul açacağız. Açacağımız bu okullara öğretmen arkadaşlarımız görevlendirilecek. Çocuklarımız o iklim içerisinde yaşayacak ve 2-3 şeyi aslında başarmış olacağız. Hem o işletmenin imkanlarından, makine parkurlarından istifade etmiş olacağız hem de öğretmenimiz oradaki mühendisle, usta öğreticiyle, çalışanla iletişime geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimi sadece bir genel müdürlük meselesi olarak görmüyor. Mesleki eğitim meselesini, Türkiye'nin kalkınmasının itici gücü olarak görüyor. Üretim kabiliyetlerimizin, nitelikli iş gücümüzün, rekabetin ve markalaşmanın önemli bileşenlerinden biri olarak görüyor."

Şamlıoğlu, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında büyük hedeflerinin olduğunu, sektör içi ve sektöre entegre okul modellerini daha güçlü hale getireceklerini ifade etti.

Vali Gökmen Çiçek de Kayseri'nin önemli bir sanayi kenti olduğunu belirterek, mesleki anlamda yapılan çalışmaları önemli gördüğünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından program, "Türkiye Yüzyılında Kayseri'de Mesleki Eğitimden İstihdama" konulu panelle devam etti.