Kayseri'de Mimar Sinan'ın Mirası Yaşatılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 9 Nisan Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kayseri’nin bağrından çıkan büyük usta Mimar Sinan’ı rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan’ın yalnızca bir mimar değil, aynı zamanda bir medeniyet kurucusu olduğunu vurgulayarak, "Sinan sadece mimarlığa değil, insanlığa da ışık oldu" dedi ve onun 400'ün üzerinde esere imza attığını, bu mirasın korunmasının büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Kayseri özelinde, Mimar Sinan’ın şehirde yaklaşık 12 eser inşa ettiğini, ancak bugün ayakta kalan tek yapının Kurşunlu Camii ve şadırvanı olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu mirası yaşatmak için önemli projeler yürüttüklerini açıkladı. Bu kapsamda, Sinanlı Kentler Birliği ile kültürel bağlar kurulduğunu, KAYMEK tarafından hazırlanan sergilerle vatandaşlarla buluşturulduğunu, Ağırnas Mahallesi'ndeki doğduğu evin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildiğini ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içindeki Mimarsinan Kent Müzesi projesinde sona yaklaşıldığını belirtti.

Ayrıca, "Kayseri’de Sinan Zamanı" projesiyle köy okullarının duvarlarının Mimar Sinan’ın eserleriyle süslendiğini ve bu çalışmalarla genç nesillerde tarih ve kültür bilinci oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, mesajını, Mimar Sinan’ın torunları olarak onun açtığı yolda ilerlemeye devam ettiklerini ve geleceğin mimarlarına başarılar dilediğini ifade ederek tamamladı.