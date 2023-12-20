Kayseri\'de minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

KAYSERİ'de, bir minibüsün otomobil ile cipe çarptıktan sonra refüjdeki elektrik direğini devirdiği kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. Y.Ş. yönetimindeki 38 AJ 376 minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, E.Ö. idaresindeki 34 CUK 544 plakalı cip ve E.E. yönetimindeki 38 ABJ 108 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, refüjdeki elektrik direğini devirerek durabildi. Kazada, minibüs sürücüsü ile 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.