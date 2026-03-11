Kayseri'de Mobilya Atölyesinde Yangın - Son Dakika
Kayseri'de Mobilya Atölyesinde Yangın

11.03.2026 03:46
Melikgazi'de mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Ağaçişleri Sanayi Sitesi 33'üncü Cadde'de faaliyet gösteren mobilya atölyesinde çıktı. Mobilya atölyesinden yayılan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada içerisinde ahşap ve parlayıcı kimyasalların bulunduğu atölyedeki yangında alevler kısa sürede binayı tamamen kapladı. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bitişikteki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken atölyede büyük maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kayseri, Olaylar, Güncel, Son Dakika

01:01
