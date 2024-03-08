Kayseri\'de Mobilya Fabrikasında Yangın: Hasar Oluştu

Kayseri'de mobilya üretimi yapan fabrikada çıkan yangında hasar oluştu.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde'de mobilya malzemesi üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında hasar oluşan fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
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