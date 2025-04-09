Kayseri'de Motosiklet Satış Yerinde Yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosiklet satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TOKİ Demokrasi Mahallesi Kadir Has Bulvarı üzerinde bulunan binanın zemin katında faaliyet gösteren motosiklet satışı yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yeri ve çok sayıda motosiklet hasar gördü.
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