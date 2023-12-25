 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de ORAKAF'23 Kariyer Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de ORAKAF'23 Kariyer Fuarı Açıldı

Kayseri'de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Orta Anadolu Kariyer Fuarı (ORAKAF'23) başladı. Fuar, 19 üniversitenin katılımıyla kamu ve özel sektör işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Fuarda Anadolu Ajansı da stant açarak öğrencilerin ilgisini çekti.

Kayseri\'de ORAKAF\'23 Kariyer Fuarı Açıldı
25.12.2023 - 14:59,
Abone Ol

Kayseri'de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde farklı sektör temsilcilerinin, bölgede bulunan üniversite öğrencileri ile buluşturulması amacıyla düzenlenen Orta Anadolu Kariyer Fuarı (ORAKAF'23) açıldı.

Fuar, Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Yetenek Her Yerde" sloganıyla 19 üniversite paydaşlığında, kamu ve özel sektör ile meslek odalarının işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ERÜ ve kentteki diğer üniversitelerin ortaya koyduğu başarıların önemine dikkati çekerek, Kayseri'nin Türkiye'ye katma değer üreten, ithalatından 2 kat fazla ihracat yapan, istihdama katkı sağlayan çalışkan bir şehir olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "2019'da benzer bir çalışma yapılmış, çok verimli geçmişti. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılının kutlandığı, ikinci yüz yıla geçtiğimiz bu süreçte şehrimizde böyle anlamlı çalışmanın yapılması bizleri keyiflendiriyor, sevindiriyor." dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise ERÜ'nün birçok alanda kendisini ispatladığını, AR-GE ile ÜR-GE'de, sağlıkta, mühendislikte, ziraat ve sosyal bilimlerde çok güçlü faaliyetler içerisinde yer aldığını söyledi.

Öğrenci odaklı çalıştıklarını anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Çünkü biz biliyoruz ki bundan sonraki süreçte özellikle Türkiye yüzyılına adım atacağımız süreçlerde siz gençlere çalışmalarınızla, gayretlerinizle çok ihtiyacımız olacak. Sizin gerek kampüs hayatınızdaki yaşam süreçlerinizi rahatlatmak gerekse bilgi birikim ve donanımınızı geliştirmek anlamında kampüs hayatını canlandırmaya çalışıyoruz. 52 bin öğrenciyle yaptığımız bu çalışmalarda sizlerin gelişimini en üst seviyede tutmak istiyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu bölgesel kariyer fuarları sizin bundan sonraki meslek hayatınızda çok kıymetli olacak. Yetenek kapısı altında özellikle staj noktasında kendi özgeçmişinizi yayınlamış olmanız, tanımlamış olmanız size hiç beklemediğiniz yerlerde önemli staj imkanları sunacaktır."

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuar, 26 Aralık'ta sona erecek.

AA standına ilgi

Öte yandan fuarda Anadolu Ajansı (AA) da stant açtı. Stantta Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu AA yıllıklarının yanı sıra, yayınları da tanıtıldı.

Öğrenciler, AA standına yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Erciyes, Kayseri, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de ORAKAF'23 Kariyer Fuarı Açıldı - Son Dakika


15:04
Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03
''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41
Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20
Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13
Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05
Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46
Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum

Son Dakika
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03 ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20 Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13 Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05 Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46 Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:35 Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü
13:33 Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 15:24:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de ORAKAF'23 Kariyer Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement