Kayseri\'de ORAKAF\'23 Kariyer Fuarı Açıldı

Kayseri'de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde farklı sektör temsilcilerinin, bölgede bulunan üniversite öğrencileri ile buluşturulması amacıyla düzenlenen Orta Anadolu Kariyer Fuarı (ORAKAF'23) açıldı.

Fuar, Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Yetenek Her Yerde" sloganıyla 19 üniversite paydaşlığında, kamu ve özel sektör ile meslek odalarının işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ERÜ ve kentteki diğer üniversitelerin ortaya koyduğu başarıların önemine dikkati çekerek, Kayseri'nin Türkiye'ye katma değer üreten, ithalatından 2 kat fazla ihracat yapan, istihdama katkı sağlayan çalışkan bir şehir olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "2019'da benzer bir çalışma yapılmış, çok verimli geçmişti. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılının kutlandığı, ikinci yüz yıla geçtiğimiz bu süreçte şehrimizde böyle anlamlı çalışmanın yapılması bizleri keyiflendiriyor, sevindiriyor." dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise ERÜ'nün birçok alanda kendisini ispatladığını, AR-GE ile ÜR-GE'de, sağlıkta, mühendislikte, ziraat ve sosyal bilimlerde çok güçlü faaliyetler içerisinde yer aldığını söyledi.

Öğrenci odaklı çalıştıklarını anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Çünkü biz biliyoruz ki bundan sonraki süreçte özellikle Türkiye yüzyılına adım atacağımız süreçlerde siz gençlere çalışmalarınızla, gayretlerinizle çok ihtiyacımız olacak. Sizin gerek kampüs hayatınızdaki yaşam süreçlerinizi rahatlatmak gerekse bilgi birikim ve donanımınızı geliştirmek anlamında kampüs hayatını canlandırmaya çalışıyoruz. 52 bin öğrenciyle yaptığımız bu çalışmalarda sizlerin gelişimini en üst seviyede tutmak istiyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu bölgesel kariyer fuarları sizin bundan sonraki meslek hayatınızda çok kıymetli olacak. Yetenek kapısı altında özellikle staj noktasında kendi özgeçmişinizi yayınlamış olmanız, tanımlamış olmanız size hiç beklemediğiniz yerlerde önemli staj imkanları sunacaktır."

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuar, 26 Aralık'ta sona erecek.

AA standına ilgi

Öte yandan fuarda Anadolu Ajansı (AA) da stant açtı. Stantta Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu AA yıllıklarının yanı sıra, yayınları da tanıtıldı.

Öğrenciler, AA standına yoğun ilgi gösterdi.