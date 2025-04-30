Kayseri\'de Otobüs ve Otomobil Çarpıştı

Kayseri'de belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
N.O'nun kullandığı 38 AIF 012 plakalı belediye otobüsü ile B.D. yönetimindeki 38 ABC 756 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı Beyazşehir Kavşağı'nda çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü B.D. ve otobüsteki 8 yolcu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
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