Kayseri'de Otomobil Fırına Girdi - Son Dakika
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Kayseri'de Otomobil Fırına Girdi

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Kayseri'de iki aracın çarpıştığı kazada, biri fırına girdi. Bebek hafif yaralandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan birinin fırına girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.N'nin kullandığı 38 AEZ 035 plakalı otomobil, Köşk Mahallesi Kışla Caddesi'nde E.D. idaresindeki 38 JH 683 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 38 AEZ 035 plakalı araç, bir fırının restoran bölümüne girdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan bebek hafif yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Fırının işletmecisi Furkan Ayar, gazetecilere, kazanın bir anda meydana geldiğini söyledi.

O esnada içeride oturduklarını ifade eden Ayar, "Patlama gibi bir ses geldi ve bir anda ayağa kalktık. Baktığımızda, araba içeri girmişti. Çarpışan araçlardan biri kontrolden çıkarak içeri girdi. O bölümde kimse yoktu, yaralanan olmadı ama herkes korktu. Arabanın kaskosu varmış, zararımızı halledecekler. Camlar, masalar ve sandalyeler kırıldı. Allah'tan fren yaptı, yoksa içeri kadar gidecekti." diye konuştu.

İki otomobilin çarpışması ve araçlardan birinin fırına girme anı iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Otomobil Fırına Girdi - Son Dakika

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