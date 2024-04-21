Kayseri\'de otomobil refüje çarptı: 2\'si ağır, 4 yaralı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Adıyaman'da protesto edildi

İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi öncülüğünde Demokrasi Parkı'nda toplanan katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak ve tekbir getirerek tepkilerini dile getirdi. İHH Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, basın açıklamasında Filistinlilerin yıllardır İsrail'in zulmüne maruz kaldığını belirtti ve insanlığın kaybedilmesinin telafisi mümkün olmayan bir hüsran olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki savaşın sadece bir dinin mensuplarına yönelik olmadığını ve İslam ümmetinin her ferdinin sorumluluk taşıdığını ifade etti.