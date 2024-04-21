Kayseri'nin Talas ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobilde 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.
M.C.E. idaresindeki 38 JG 592 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.
Yaklaşık 90 metre sürüklenen ve kaldırıma çarparak durabilen otomobildeki, sürücü ve 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkartılıp hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin ve sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından kontrollü olarak tekrardan ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de otomobil refüje çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı - Son Dakika
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