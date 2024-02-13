KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. İki aracın sürücüsü ile yolcu F.D. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.02.2024 19:21  Güncelleme: 19:22
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KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. H.D. idaresindeki 38 HT 173 plakalı otomobil ile E.Ş. yönetimindeki 06 BLE 927 plakalı otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, iki aracın sürücüsü ile yolcu F.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü H.D. ile eşi F.D., ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

KAYSERİ\'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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