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KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. H.D. idaresindeki 38 HT 173 plakalı otomobil ile E.Ş. yönetimindeki 06 BLE 927 plakalı otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, iki aracın sürücüsü ile yolcu F.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü H.D. ile eşi F.D., ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)