Kayseri'de otomobiliyle çarptığı çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücüye ceza istendi - Son Dakika
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Kayseri'de otomobiliyle çarptığı çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücüye ceza istendi

Kayseri\'de otomobiliyle çarptığı çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücüye ceza istendi

Kayseri'de otomobiliyle çarptığı 15 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla hakkında dava açılan sürücünün, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması istendi. Duruşmada, sanığın savunması ve maktulün ailesinin tepkisi yaşandı. Savcı, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, müşteki avukatı ise daha ağır bir suçlama yaparak cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, karar için duruşmayı erteledi.

26.04.2024 12:39
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Kayseri'de otomobiliyle çarptığı 15 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla hakkında dava açılan sürücünün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılması istendi.

9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık kadın sürücü F.B, maktul M.S'nin müşteki babası ve annesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, maktulün asli kusurlu, sanığın ise tali kusurlu olduğu yönündeki raporu zapta geçirdi.

Sanık F.B. savunmasında, olay esnasında 55-60 kilometre hızla gittiğini öne sürerek, "Çok hızlı değildim. Çocuğu görmemle çarpmam bir oldu. Frene bastım, direksiyonu kırmaya çalışsam da kazayı önleyemedim. Böyle olmasını istemezdim." diye konuştu.

Sanığın savunmasını yaptığı esnada fenalaşan maktulün annesi, yakınları tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.

Müşteki baba M.S. ise "İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" diyerek, sanığa tepki gösterdi.

Savcı mütalaasında, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşma hakimi tarafından son sözü sorulan sanık, suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini talep etti.

Müşteki avukatı ise sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme hakimi, bir sonraki celse karar verilmek üzere duruşmayı erteledi.

F.B. idaresindeki 38 AHL 353 plakalı otomobil, 26 Nisan 2023'te, Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan M.S'ye çarpmış, yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de otomobiliyle çarptığı çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücüye ceza istendi - Son Dakika

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