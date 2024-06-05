Kayseri'de Otomobil Kazası Sonucu Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücüye Hapis Cezası - Son Dakika
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Kayseri'de Otomobil Kazası Sonucu Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücüye Hapis Cezası

Kayseri\'de Otomobil Kazası Sonucu Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücüye Hapis Cezası

Kayseri'de otomobiliyle çarptığı 15 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yargılanan sürücü, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa verilen cezayı açıkladıktan sonra maktül yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kazanın yaşandığı tarih ve yer detayları da haberde yer aldı.

05.06.2024 14:13
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Kayseri'de otomobiliyle çarptığı 15 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yargılanan sürücü, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, maktul M.S'nin müşteki babası ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık kadın sürücü F.B. ise duruşmaya katılmadı.

Savcı mütalaasını yineleyerek, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki baba M.S, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı da aracın hızı, çarpma sonrası maktulün savrulduğu mesafe ve fren izi olmaması nedeniyle sanığın "bilinçli taksir" hükümleri doğrultusunda üst sınırdan cezalandırılmasını talebinde bulundu.

Sanık avukatı ise önceki celse mahkemeye gelen raporda, maktulün asli, sanığın ise tali kusurlu olduğuna yer verildiğini anımsatarak, müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.B'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Maktül yakınları, karar sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'nda 26 Nisan 2023'te F.B. idaresindeki 38 AHL 353 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.S'ye çarpmış, yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Otomobil Kazası Sonucu Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücüye Hapis Cezası - Son Dakika

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