Kayseri'de otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Başakpınar Mahallesi'nde Ö.K. yönetimindeki 38 NU 951 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak zemine saplandı.
Bu sırada otomobili ittirmek için yardıma gelen B.Ş. (72) kontrolden çıkan otomobilin altına kaldı.
Olayın ardından bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, B.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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