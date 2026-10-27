Kayseri'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Asfiye E. ağır yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Asfiye E. ağır yaralandı

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Kayseri\'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Asfiye E. ağır yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Asfiye E.'ye S.T. idaresindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan öğrenci Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı; sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Asfiye E., ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. S.T. idaresindeki 38 BU 308 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Asfiye E.'ye çarptı. Kazada genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA
Kocasinan3. SayfaErciyesKayseriGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Asfiye E. ağır yaralandı - Son Dakika
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