Kayseri'de Otoparkta Tabancayla Vurulan Kişi: Soruşturma Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Otoparkta Tabancayla Vurulan Kişi: Soruşturma Devam Ediyor

Kayseri\'de Otoparkta Tabancayla Vurulan Kişi: Soruşturma Devam Ediyor

Kayseri'de bir apartmanın otoparkında bir kişinin tabancayla vurulmasıyla ilgili olarak, çok sayıda suç kaydı bulunan S.İ. tutuklandı. Olayla bağlantılı 2 kişi serbest kaldı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği anlaşıldı.

12.02.2025 03:07  Güncelleme: 03:19
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KAYSERİ'de, bir apartmanın otoparkın 1 kişinin tabancayla vurulmasıyla ilgili soruşturmada yakalanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan S.İ. (28) tutuklanırken, şüpheliyi sakladığı iddia edilen 2 kişi serbest kaldı. Olay anı ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman otoparkında bir kişinin tabancayla vurularak yaralanmasıyla ilgili şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmada binanın güvenlik kamera kaydı incelemeye alındı. Ekipler, şüphelinin S.İ. olduğunu belirledi. Yapılan kontrollerde 29 suç kaydı olduğu tespit edilen S.İ. ile saklanmasına ve olayı gerçekleştirmesine yardım ettiği iddia edilen ve 22 suç kaydı olduğu belirlenen U.K ile 17 suç kaydı olan M.D. adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 20 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer şüpheliler adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise S.İ.'nin otoparkta aracından inen bir kişiye doğru yaklaşıp tabanca ile ateşe ettiği, ardından da olay yerinden kaçtığı görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Otoparkta Tabancayla Vurulan Kişi: Soruşturma Devam Ediyor - Son Dakika

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