 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de Pazar Yerinde Silahlı Saldırı: Sanık 12,5 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Pazar Yerinde Silahlı Saldırı: Sanık 12,5 Yıl Hapis Cezası Aldı

Kayseri'de pazar yerinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişiyi yaralayan sanık, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Kayseri\'de Pazar Yerinde Silahlı Saldırı: Sanık 12,5 Yıl Hapis Cezası Aldı
30.01.2024 - 13:43,
Abone Ol

Kayseri'de pazar yerinde biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan sanık 12,5 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar A.T, T.T. ve K.T. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık A.T. savunmasında, olay günü husumetli oldukları karşı tarafın kendilerine silahla ateş etmeleri üzerine korkup tabancasıyla yere doğru ateş açtığını ileri sürdü.

Bu esnada yerden seken kurşunlar nedeniyle 2 kişinin kazara yaralandığını iddia eden sanık, "Hedef gözeterek ateş etmedim. Kimseyi yaralama kastım yoktu. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanıklar T.T. ve K.T. de suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, A.T'ye "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "olası kastla yaralama" suçundan 2 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan ise 6 ay ve 20 bin lira para cezası verdi, diğer sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda semt pazarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İ.E. (12) ve H.K. (22) yaralanmış, A.T, T.T. ve K.T. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kayseri, Mahkeme, Tutuklama, Ceza, Adliye, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Pazar Yerinde Silahlı Saldırı: Sanık 12,5 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika


15:01
Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
14:59
Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51
Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:38
İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36
Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21
Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13
Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10
Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti

Son Dakika
15:01 Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51 Texas'ta İş Gücünde Düzensiz Göçmenlerin Rolü Dikkat Çekiyor
14:38 İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36 Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21 Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13 Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10 Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti
13:46 Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 15:18:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Pazar Yerinde Silahlı Saldırı: Sanık 12,5 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement