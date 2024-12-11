Kayseri'de Polis Uygulaması: 13 Aranan Kişi Yakalandı

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Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada aranan 13 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğince yunus, güven ve trafik timlerinin katılımıyla 108 personel ve 42 ekiple 32 noktada uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, 5 bin 126 kişi ve 2 bin 96 araç sorgulandı, 210 park ve bahçe ile 41 taksi kontrol edildi.

Aranan 13 kişinin yakalandığı denetimlerde, uyuşturucu bulundurmaktan 7 kişi ve yoklama kaçağı 3 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Uygulamada, 1 kurusıkı tabanca, 10 fişek ve 1 yakalama hacizli otomobil ele geçirildi.