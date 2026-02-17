Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, ilgi görüyor

Kayseri\'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, ilgi görüyor
17.02.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplam 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla dikkati çeken millet bahçesi, kış aylarında da vatandaşların uğrak noktası haline geliyor.

Her yaştan vatandaşa hitap eden geniş kullanım alanları sayesinde millet bahçesine gelen aileler, gençler ve çocuklar, güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirme imkanı buluyor.

Doğayla iç içe atmosferi ve planlı peyzaj düzenlemeleriyle öne çıkan alanda, hafta sonları başta olmak üzere haftanın her günü yoğunluk oluşuyor.

Ziyaretçilerden Esra Özbayburtlu Samur, millet bahçesini çok sevdiklerini ve kente kazandırılan güzel bir sosyal alan olduğunu ifade etti.

Erhan Somyürek ise havalar güzel oldukça her hafta sonu millet bahçesine geldiklerini ve burada düzenlenen etkinliklere de katılmaya çalıştıklarını kaydetti.

Öte yandan, millet bahçesi içerisinde yer alan İl Halk Kütüphanesi, Mutfak Sanatları Merkezi, Kaytur Ev Yemekleri, Sağlıklı Yaşam Merkezi, BMX Parkuru ve tenis kortları da ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Belediye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, ilgi görüyor - Son Dakika

Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
İfadeleri tüyler ürpertti Genç kızları resmen ölüme terk etmişler İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi İşte favori Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi! İşte favori
Epstein bağlantılı soruşturmada Paris’te dikkat çeken baskın Epstein bağlantılı soruşturmada Paris'te dikkat çeken baskın
Barış Alper Yılmaz’dan Kenan Yıldız’a: Umarım çok iyi bir maç oynar Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar

14:30
Eski hakem Elif Karaarslan’ın aylık kazancı olay oldu
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
12:58
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket
''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 15:22:30. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.