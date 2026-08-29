Kayseri'de Sağanak Sele Dönüştü
Kayseri'de sağanak yağmur sonrası çocuklar, yolda biriken sularda serinledi. Trafik aksadı.
YOLDA BİRİKEN SUDA SERİNLEDİLER
Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Yol kenarlarındaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşarken bir grup çocuk ise Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi İncetaş Sokak üzerinde biriken sularda serinledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ali ÜNLÜ/KAYSERİ,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Sağanak Sele Dönüştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?