Kayseri\'de Sağanak Sele Dönüştü

YOLDA BİRİKEN SUDA SERİNLEDİLER

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Yol kenarlarındaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşarken bir grup çocuk ise Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi İncetaş Sokak üzerinde biriken sularda serinledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ali ÜNLÜ/KAYSERİ,