Kayseri\'de Sağanak Yağış, Yollar Göle Döndü

KAYSERİ'de etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollar göle dönerken, bazı iş yerlerini ise su bastı.

Meteoroloji'nin uyardığı Kayseri'de sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı. Yetkililer, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.