Kayseri'de Sağanak Yağışın Ardından Araç Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Sağanak yağışın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan sağanak yağışın şiddeti gün ağarınca ortaya çıkarken, ekiplerin mahsur kalan araçları kurtarma çalışması devam ediyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle Osman Kavuncu Bulvarı Otogar Alt Geçidi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı alt geçidinde araçlar mahsur kaldı. Bazı bölgelerde güvenlik nedeniyle yollar ulaşıma kapatılırken, itfaiye ve belediye ekiplerinin suda mahsur kalan bir halk otobüsünü kurtarma çalışması devam ediyor.

Şehirde dün akşamdan bu ana 75 su baskını meydana gelmişti.