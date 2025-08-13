Kayseri'de Sahte Alkol Operasyonu

Kayseri'de polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda sahte alkol ele geçirildi. Konuya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimiyle ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Ö.F.C.'nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 50 litre etil alkol, 21 litre sahte alkollü içki ve sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.