Kayseri'de şehit yakınları ve gaziler iftar programında buluştu

20.02.2026 10:45
Kayseri'de şehit aileleri ve gaziler, Valilik ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki programa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Kasım Tutgun, ilçe belediye başkanları ile şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Akar, şehit aileleri, gaziler ve ailelerine yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Çiçek ise ramazan ayının bereket ayı olduğunu belirterek, "Ramazan ayımızın ilk iftarını bu vatanın gerçek sahipleri sizlerle yapıyor olmanın huzurunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç da Türk milletinin şehit yakınları ve gazilere çok şey borçlu olduğunu kaydetti.

Bir vatanı vatan yapanın, o toprakların kazanılması ve korunması için verilen şehitler ile onlara sunulan değer olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Sizlerin sayesinde biz bugün bu vatanda hep beraber huzur içerisinde yaşıyoruz. Devletimizin bekasını sağlamaya gayret ediyor, bu manada aziz şehitlerimizi ve siz gazilerimizi olmazsa olmaz olarak görüyor, minnet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İftarın ardından Kur'an-ı okundu, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edildi.

Kaynak: AA

