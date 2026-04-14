Kayseri'de Servis Kazası: 8 Öğrenci Yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, iki servis aracının karıştığı kazada 8 öğrenci yaralanıp hastaneye kaldırıldı.
H.E'nin kullandığı 38 S 0038 plakalı öğrenci servisi, ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi Çeltik Sokak'ta H.E idaresindeki 38 APK 775 plakalı özel rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan servis aracıyla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, iki araçta bulunan 8 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
