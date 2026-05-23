Kayseri\'de Siber Güvenlik Eğitimi Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik "Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, belediye ve iştirak şirketlerinde görev yapan personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan ile siber güvenlik uzmanı Musab Kaan Köse tarafından verildi.

Programda, siber güvenlik kavramları, dijital ortamda karşılaşılan tehditler, kişisel ve kurumsal verilerin korunması, güvenli internet kullanımı, oltalama saldırıları, parola güvenliği ve korunma yöntemleri gibi konularda bilgi paylaşıldı.

Bilgi teknolojileri ve dijital sistemleri kullanan tüm çalışanların çevrim içi ortamda daha güvenli hareket etmelerini amaçlayan eğitimde, hem iş hayatını hem de günlük yaşamı etkileyen siber risklere karşı alınabilecek önlemler ele alındı.