Kayseri'de 'Sıfır Atık' Atölyesi - Son Dakika
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Kayseri'de 'Sıfır Atık' Atölyesi

03.06.2026 12:07
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Öğrenciler, Türkiye Çevre Haftası kapsamında 'Sıfır Atık' temalı atölyelerde boyama yaptı.

Kayseri'de "Türkiye Çevre Haftası" dolasıyla öğrenciler, "Sıfır Atık" temalı atölye çalışmalarına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Sanat Melikgazi atölyelerinde düzenlenen etkinliğe ortaokul öğrencileri katıldı.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü ve Sanat Melikgazi eğitmenlerinin gözetimindeki etkinlikte öğrenciler, bez çantalar üzerine ahşap kalıplar yardımıyla figürlü baskı yaptı.

Etkinliğe katılarak öğrencilerle boyama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye Çevre Haftası" dolasıyla kent genelinde farklı etkinlikler yaparak bu haftaya dikkat çekmeye gayret edeceklerini söyledi.

Özellikle etkinliklere çocukları dahil ettiklerini ve onlara küçük yaştan itibaren çevre bilinci kazandırmayı hedeflediklerini belirten Öztürk, bugünde öğrencilerle bir araya gelerek "Sıfır Atık" temalı program yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye, Kayseri, Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Sıfır Atık' Atölyesi - Son Dakika

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