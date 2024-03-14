Kayseri'de silahla oynarken kendini yaralayan genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de silahla oynarken kendini yaralayan genç hastaneye kaldırıldı

Kayseri\'de silahla oynarken kendini yaralayan genç hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir genç, babasına ait olduğu öğrenilen silahla oynarken kazara yaralandı. Yaralı genç, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve gençin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

14.03.2024 21:53  Güncelleme: 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahla oynarken kendini yaraladığı iddia edilen genç hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi'ndeki bir apartmanda 25 yaşındaki zihinsel engelli olduğu belirtilen A.C.A. babasına ait olduğu öğrenilen silahla oynamaya başladı.

Silahın kazara ateş almasıyla yaralanan genç, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralanan gencin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Kocasinan, Kayseri, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de silahla oynarken kendini yaralayan genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:16 Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderiyoruz İşte UEFA ülke puanında son durum Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderiyoruz! İşte UEFA ülke puanında son durum
22:32 Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
22:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi
22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
17:37 Çocuklarının babası kuzeni çıktı İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri Çocuklarının babası kuzeni çıktı! İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri
23:08 Saadet Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı, SMA Hastaları İçin Bağış Projesi Önerdi Saadet Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı, SMA Hastaları İçin Bağış Projesi Önerdi
21:08 Cem Yılmaz’a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal Cem Yılmaz'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal
20:14 Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi
20:10 Bakan Şimşek’in ağzından verilen “ÖTV ve KDV’de artış olacak“ iddiası asılsız çıktı Bakan Şimşek'in ağzından verilen "ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiası asılsız çıktı
19:14 Adana’da “fazla yolcu“ kavgası kamerada: Şoför sopayla saldırdı Adana'da "fazla yolcu" kavgası kamerada: Şoför sopayla saldırdı
19:06 Eylem Tok ve oğlunu ABD’de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum Eylem Tok ve oğlunu ABD'de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum
18:45 8 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni bulundu 8 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 23:23:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de silahla oynarken kendini yaralayan genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement