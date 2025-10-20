Kayseri'de Silahlı Cinayet Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Kayseri'de Silahlı Cinayet Şüphelisi Yakalandı

20.10.2025 10:18
Kayseri'de bir kişiyi öldüren şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de bir kişiyi silahla öldürüp kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Akin Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden Mustafa Yerli'yi silahlı saldırı sonucu öldürüp olay yerinden kaçan E.T, belirlenen adreste jandarma tarafından yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yerli, aracıyla seyir halindeyken dün uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmiş, zanlı ise kaçmıştı.

Kaynak: AA

