Kayseri'de bir kişiyi silahla öldürüp kaçan şüpheli gözaltına alındı.
Akin Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden Mustafa Yerli'yi silahlı saldırı sonucu öldürüp olay yerinden kaçan E.T, belirlenen adreste jandarma tarafından yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Yerli, aracıyla seyir halindeyken dün uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmiş, zanlı ise kaçmıştı.
Kayseri'de Silahlı Cinayet Şüphelisi Yakalandı
