Kayseri\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama

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Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak'ta 22 Eylül'de iki grup arasında çıkan kavgada A.E'nin tabancayla öldürülmesi, İ.M'nin de yaralanması olayına karıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A, M.Ş, N.T. ve Ö.Ş. hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de önceki gün çıkan kavgada tabancayla vurularak yaralanan A.E. ve İ.M. hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan A.E. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.