Kayseri\'de Site Yöneticisi Bıçakla Yaralandı

Kayseri'de fatura borcunu ödemesini isteyen site yöneticisi, eski apartman görevlisi tarafından bıçakla yaralandı.

Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede yöneticilik yapan M.Ü. (43) ile faturalarını ödemeden kaldığı konuttan ayrıldığı iddia edilen ismi alınamayan eski apartman görevlisi, Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda apartman görevlisi, site yöneticisi M.Ü'yü bıçakla yaraladı.

Olay yerinden kaçan zanlıyı polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan site yöneticisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.