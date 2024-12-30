Kayseri\'de Sobadan Sızan Gaz İki Çocuğun Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

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KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bünyamin (11) ile kardeşi Nurullah Polat (14) hayatını kaybetti, anne ve diğer 2 çocuğu tedavi altına alındı.

Olay, saat 09: 00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Alınteri Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. N. Polat ve çocuklarından haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen anne N. ile çocukları Nurullah, Bünyamin Polat ve diğer 2 çocuğu Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan çocuklardan Bünyamin ile Nurullah Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN/KAYSERİ,