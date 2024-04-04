Kayseri'de şok uygulamalarda 6 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde arananların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik 2 özel harekat unsuru, 28 ekip ve 99 personelle gerçekleştirilen şok uygulamalarda 121 kişi sorgulandı.
Uygulamalarda 528,15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlüyü de yakaladı.
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek öğrenci pansiyonunda kalan bazı öğrenciler, iftar yemeği sonrası rahatsızlandı. Karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma şikayetleriyle Fatsa Devlet Hastanesi'ne başvuran 23 öğrenciden 21'i tedavilerinin ardından taburcu edildi, 2'sinin tedavisi ise devam ediyor.
Workup4Future, afet odaklı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda teknoloji üreten etki girişimlerine özel hızlandırma programının ilk dönemi Demo Day etkinliğiyle sona erdi. İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu programdan 6 girişim mezun oldu. Etkinlikte, girişimciler mentorlar ve yatırımcılarla bir araya gelerek iş birliği fırsatları yakaladı. Programda 2 girişim yatırım aldı ve İş Bankası bir girişimin müşterisi oldu. Workup4Future'un 1. dönem mezunları arasında Binamod, From Your Eyes, Some Carbon, VerdantWave, Waste Log ve WorkyBe yer alıyor.
Yeryüzü Doktorları Derneği, Afganistan'da beslenme sağlığını desteklemek amacıyla ramazanda 1000'den fazla ihtiyaç sahibine kumanya dağıttı. Dernek, Afganistan'da 15 beslenme sağlığı merkezi ve 11 mobil sağlık ekibiyle hizmet veriyor. Ayrıca, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Hindistan, Kazakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Pakistan, Kamboçya, Somali, Suriye, Yemen, Sri Lanka, Uganda, Peru, Kamerun, Honduras, Kosova, Tanzanya, Türkiye, Togo, Lübnan, Gazze, Mısır ve Sudan'daki kumanya dağıtımlarıyla da yardıma muhtaç kişilerin iftar sofralarına ortak oldu.
CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, Karadeniz Ereğli Adliyesine giderek mazbatasını aldı. Posbıyık, yaptığı açıklamada yerel seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti.
NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki TBMM heyeti, Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayarak, bölgenin istikrarı için kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Zengezur Koridoru projesini desteklediğini ifade etti.
Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, devir teslim töreninde belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını söyledi. Oy versin vermesin, herkesin başkanı olacaklarını vurgulayan Mutlu, İzmir Konak İttifakı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.
Kayseri'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Polis Şehitliği ziyaret edildi. Asri Mezarlık'ta bulunan Polis Şehitliği'nde düzenlenen programda, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı ve şehit aileleriyle sohbet edildi. Programa çeşitli yetkililer ve şehit yakınları da katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde içme suyu iletimini güçlendirmek için planlanan ve maliyeti 35 milyon TL olan 35 sondaj kuyusu açılacağını bildirdi. Büyükkılıç, altyapı hizmetlerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını ve kaliteli içme suyu temini için yeni kaynak arayışlarının devam ettiğini belirtti. Sondaj kuyuları için ihalenin gerçekleştirildiğini söyleyen Büyükkılıç, çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını ifade etti.
Burhaniye Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan tüm mezarlıklarda bakım ve düzenleme çalışmalarında sona geldi. Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlık ve Cenaze İşleri Birimi ekipleri, ilçedeki 28 mahallede bulunan mezarlıkların; bakım onarım, genel temizlik, ot mücadelesi-ilaçlama, ağaç budama ve diğer muhtelif iş ve işlemlerini rutin olarak yıl boyunca yaparken, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tüm mezarlıkları Bayrama hazırladı. Ramazan Bayramı öncesi yapılan çalışmalarda mezarlıkların içerisindeki yabani otlar temizlenirken, yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımları gerçekleştirilip, yabani otlar için ilaçlama çalışması ve bayram boyunca banttan yayın yapılacak dualar için ses sistemi hazırlıkları yaparak mezarlıklar bayram ziyaretleri için hazırlandı. Vatandaşların daha nezih ve temiz bir ortamda mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için mezarlıkların bayrama hazır edildiğini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 'Kültürel değerlerimiz ve geleneklerimiz bizleri biz yapan, toplumumuzu güçlü kılan unsurlar. Her bayram olduğu gibi önümüzdeki Ramazan Bayramı ziyaretleri için de Kabristanları hazırladık' dedi. - BALIKESİR
Etimesgut Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu, görevi resmen devraldı. MHP'li Enver Demirel'in törene katılmamasıyla görevi Etimesgut Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'tan devralan Beşikçioğlu, makamda olmayan koltuğun vatandaşlar tarafından getirildiğini görünce "Vatandaş koltuğu da getirdi" dedi.
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