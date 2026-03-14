Kayseri'de Sokak Kedileri İçin Bakım Evi - Son Dakika
Kayseri'de Sokak Kedileri İçin Bakım Evi

14.03.2026 16:03
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerine tedavi ve barınma sağlıyor. Vatandaşlar sahiplendirebilir.

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Kedi Bakım Evi, sokak kedilerinin tedavi, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde, büyükşehir belediyesi sokak hayvanlarının korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Beştepeler bölgesinde 2009 yılında faaliyete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kedi Bakım Evi, sokak kedilerine güvenli bir rehabilitasyon alanı sunuyor. Toplam 500 metrekarelik alanda hizmet veren Kedi Bakım Evi, 100 metrekare kapalı ve 400 metrekare açık bölümden oluşan yaşam alanıyla dikkat çekiyor. 200 kedi kapasitesine sahip tesiste, klinik ve iki adet yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Bu birimlerde, şehrin 16 ilçe belediyesinin ekipleri tarafından sokaktan alınan yaralı, hasta ve bakıma muhtaç kedilerin tedavi ve rehabilitasyon süreçleri titizlikle yürütülüyor.

Kedi Bakım Evi'ne getirilen hayvanların gerekli bakım ve iyileştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, sağlıklı yetişkin kediler doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor. Yavru kedilerin ise sahiplendirme süreçleri yürütülerek sıcak bir yuvaya kavuşmaları sağlanıyor. Vatandaşlar, her gün 13.00 ile 15.00 saatleri arasında tesisi ziyaret ederek kedilerle vakit geçirebiliyor ve yavru kedileri sahiplenebiliyor.

'VATANDAŞLAR SAHİPLENEBİLİYOR'

Kedi Bakım Evi hakkında DHA'ya açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Veteriner Hekim olarak çalışan Kaan Erkekoğlu, "Dışarıdan yaralı bakıma muhtaç hayvanlar vatandaşların ilçe belediyelere ihbarda bulunması sonrası ilçe belediyeler tarafından kedi evimize gelen hayvanlar burada sağlık personellerimiz tarafından tedavi yapılıyor. Tedavi işlemleri yapıldıktan sonra şu an içinde bulunduğumuz alanda engelli kedilerimiz bulunuyor. Doğada yaşamını sürdürecek hayvanlar ise tekrar ilçe belediyeleri tarafından rehabilite işlemleri bittikten sonra tekrar doğaya bırakıyoruz. Doğada yaşamını sürdüremeyecek kediler ise burada yaşamlarını devam ettiriyorlar. Burada vatandaşlarımız bu kedilerden beğendiklerini evlerinde sahiplenebiliyorlar. Burada sahiplendirme işlemleri de yapılıyor" diye konuştu.

200 KEDİ KAPASİTESİ

Merkezin fiziki yapısı hakkında da konuşan Erkekoğlu, "200 kedi kapasitemiz bulunuyor. Şu an 62 kedimiz bulunuyor. Bu kediler; sokakta yaralı, bakıma muhtaç kediler. Buraya gelip rehabilite ve kısırlaştırma ile aşılama işlemleri yapılmaktadır. Burada bir klinik, 2 yoğun bakım ünitemiz bulunuyor. Ayrıca 14 anneli yavrulu bölümümüz bulunuyor. Yazlık alanımız 200 metrakare, kışlık alanımız 150 metrekare alan bulunmaktadır. Burada kısırlaştırma ve aşılama işlemleri yapıldıktan sonra sahiplendirilme aşaması hazır olmaktadır. Doğada yaşamını sürdüremeyecek hayvanlarda burada kedi evimizde yaşamlarını sürdürüyorlar. Kedi Bakım Evimizde; Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlemlerimiz devam etmektedir. Vatandaşlarımız da özellikle sokakta yaralı, bakıma muhtaç, hasta hayvanları gördükleri zaman da ilçe belediyelerini arayarak bu kedilerin rehabilitasyon merkezimize gelmelerini sağlayabilirler. Buraya gelip tedavi işlemleri tamamlandıktan sonra yasa kapasımdan köpekler tekrar doğaya salınmıyor ama kediler salınabiliyor. Bu hizmetleri bize sunan başkanımız Memduh Büyükkılıç'a da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN- Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Sokak Kedileri İçin Bakım Evi - Son Dakika

Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
