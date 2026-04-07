DSİ'nin Kayseri'deki 23 Yıllık Yatırımları: 183 Tesiste 88 Milyar TL'lik Katkı
DSİ'nin Kayseri'deki 23 Yıllık Yatırımları: 183 Tesiste 88 Milyar TL'lik Katkı

07.04.2026 19:19
DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kayseri'de inşa edilen 183 tesis ile suyun verimli yönetimi sayesinde tarıma, enerjiye ve çevreye katkılar sağlandığını açıkladı. Modern sulama sistemleri ve yapay zeka uygulamaları ile su kaynaklarının daha etkin kullanımı hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kayseri'de son 23 yılda 88 milyar 706 milyon TL değerinde 183 tesis inşa edildiğini belirterek, suyun başarıyla yönetilerek toprağa bereket, enerjiye güç ve üretime değer katıldığını ifade etti. DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, sağlıklı su ulaştırmak ve taşkın risklerine karşı koruma sağlamak için çalışırken, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin su yapılarının önemini artırdığını vurguladı.

Balta, depolama tesislerinin kuraklık ve taşkınlara karşı kritik öneme sahip olduğunu, suyun verimli kullanımı için basınçlı borulu sulama sistemleri ve yapay zeka destekli uygulamalarla ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Kayseri'de 52 sulama tesisi ile 767 bin 740 dekar arazinin sulamaya açıldığını, 12 baraj ve 6 gölet ile 456 milyon m³ su depolama hacmine ulaşıldığını söyledi.

Ayrıca, 2 milyon 433 bin 120 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını ve 158 yerleşim biriminin bu hizmetten faydalandığını belirtti. Enerji alanında, 9 hidroelektrik tesisi ile yıllık 760 GWH enerji üretimi sağlandığını ekleyerek, suyun gücünün enerjiye dönüştürüldüğünü ifade etti. DSİ, Kayserililer için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğini vurguladı.

