Kayseri\'de Su Kabağı Sanat Sergisi Açıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde, "Doğanın Sanata Dönüşümü Su Kabağı Sanat Sergisi" ziyarete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, serginin açılış törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, daire başkanları, müdürler ve sanatseverler katıldı.

Sergisinin açılışında konuşan Soyak, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Sergide, çeşitli tekniklerle boyanarak vernikle korunaklı hale getirilen 81 su kabağı beğeniye sunuldu.