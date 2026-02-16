Kayseri'de Suç Örgütlerine Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika
Kayseri'de Suç Örgütlerine Operasyon: 5 Tutuklama

16.02.2026 19:31
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kayseri'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç, K.Ö, A.M.A, A.Ş. ve S.G. tutuklanırken G.Ç, N.A, M.D. ile C.B. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda bir polis ayağından yaralanmıştı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmada teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu tespit edilen adreslere 13 Şubat'ta 20 ekip, 210 personel ve özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 9 zanlı yakalanmış, bir şüphelinin açtığı ateş sonucu ayağından hafif yaralanan özel harekat polisi tedavi altına alınmıştı.

Operasyonda yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde, 112 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 tabanca, tüfek, 3 bin 282 fişek ve çeşitli miktarlarda çek ile senet ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

