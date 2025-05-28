Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye, 123 bin 707 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan "drift atan ve ters yönde ilerleyen araç" paylaşımlarıyla ilgili çalışma yürüttü.
Drift atan 2 sürücüye 114 bin 440 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler araçları trafikten men ederken sürücülerin ehliyetine el konuldu.
Aracıyla ters yönde ilerleyen sürücüye de 9 bin 267 lira ceza kesildi.
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Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Sürücülere Cezalar Yağdı - Son Dakika
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