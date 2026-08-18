Kayseri'de Sürücüye 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Kayseri'de Sürücüye 180 Bin Lira Ceza

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Kayseri'de saldırı amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza ve 60 gün ehliyetine el konuldu.

Kayseri'de saldırı amacıyla otomobilinden inen sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik çalışma yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan "Trafikte kavga" ihbarına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edildi.

Saldırı amacıyla aracından inen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 180 bin lira cezai işlem uygulandı, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve araç trafikten menedildi.

Öte yandan, "Talas Mevlana Mahallesi'nde kamyon tersten gidiyor" paylaşımına konu araç ekiplerce tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 20 bin lira ceza yazıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Sürücüye 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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