Kayseri'de Süt Dolu Kovaya Düşen Bebek Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde süt dolu kovaya düşen bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'nde 9 Haziran 2024'te evlerinin balkonunda peynir yapımı için hazırlanan süt dolu kovaya düşen 1 yaşındaki L.B, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na getirilen L.B'nin cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.