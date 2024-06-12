Kayseri'de Tabanca ve Bıçakla Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Tabanca ve Bıçakla Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldüren ve bir kişiyi de bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak biri kurtarılamadı. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

12.06.2024 21:29
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişiyi tabancayla öldüren, 1 kişiyi de bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi'ne gelen Umut Y, Selçuklu Sokak'taki müstakil bir evde oturan ve cezaevindeki babasının husumetlisi olduğu iddia edilen Yaşar A'ya tabanca ile ateş açtı.

Daha sonra evin karşısındaki binada oturan bir başka husumetlisi Durmuş K'yi de bıçaklayan Umut Y. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Yaşar A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Umut Y. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Melikgazi, Kayseri, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Tabanca ve Bıçakla Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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